В Раду поступили представления на увольнение министров энергетики и юстиции - Стефанчук
Киев • УНН
Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил о поступлении представлений об увольнении Светланы Гринчук и Германа Галущенко. Парламент рассмотрит эти вопросы в ближайшее время, а фракция "Слуга народа" поддерживает отставки, инициированные Президентом Зеленским.
В Верховную Раду поступили представления об увольнении с должностей министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.
От Премьер-министра Украины Свириденко Ю. А. в Верховную Раду поступили представления об увольнении с должностей Министра энергетики Украины Гринчук С. В. и Министра юстиции Украины Галущенко Г. В.
По его словам, парламент рассмотрит эти вопросы в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.
Рада рассмотрит увольнение министров юстиции и энергетики 18 ноября - нардеп12.11.25, 17:16 • 1648 просмотров
Добавим
В то же время, в "Слуге народа" заявили, что фракция разделяет позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно отставки министров энергетики и юстиции.
Данные члены правительства не могут оставаться на должностях. Решения об их увольнении будут приняты в кратчайшие сроки, на ближайшем пленарном заседании. Мы поддерживаем действия, направленные на всестороннюю борьбу с коррупцией. Каждое нарушение должно получить четкий юридический ответ, а приговоры должны быть неотвратимыми
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях из-за потери доверия и имеющихся обвинений, и призвал Верховную Раду поддержать их отставки.
Напомним
Ранее в Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. Ранее он занимал должность министра энергетики.