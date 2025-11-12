$42.010.06
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Раду поступили представления на увольнение министров энергетики и юстиции - Стефанчук

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил о поступлении представлений об увольнении Светланы Гринчук и Германа Галущенко. Парламент рассмотрит эти вопросы в ближайшее время, а фракция "Слуга народа" поддерживает отставки, инициированные Президентом Зеленским.

В Раду поступили представления на увольнение министров энергетики и юстиции - Стефанчук

В Верховную Раду поступили представления об увольнении с должностей министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

От Премьер-министра Украины Свириденко Ю. А. в Верховную Раду поступили представления об увольнении с должностей Министра энергетики Украины Гринчук С. В. и Министра юстиции Украины Галущенко Г. В. 

- написал Стефанчук.

По его словам, парламент рассмотрит эти вопросы в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

Рада рассмотрит увольнение министров юстиции и энергетики 18 ноября - нардеп12.11.25, 17:16 • 1648 просмотров

Добавим

В то же время, в "Слуге народа" заявили, что фракция разделяет позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно отставки министров энергетики и юстиции.

Данные члены правительства не могут оставаться на должностях. Решения об их увольнении будут приняты в кратчайшие сроки, на ближайшем пленарном заседании. Мы поддерживаем действия, направленные на всестороннюю борьбу с коррупцией. Каждое нарушение должно получить четкий юридический ответ, а приговоры должны быть неотвратимыми 

- говорится в сообщении.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях из-за потери доверия и имеющихся обвинений, и призвал Верховную Раду поддержать их отставки.

Напомним

Ранее в Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. Ранее он занимал должность министра энергетики. 

Антонина Туманова

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Светлана Гринчук
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Герман Галущенко
Владимир Зеленский