Рада рассмотрит увольнение министров юстиции и энергетики 18 ноября - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада Украины 18 ноября рассмотрит вопрос увольнения с должностей министра юстиции и министра энергетики. Этот вопрос является первым в повестке дня, как сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Вопрос увольнения с должности Министра юстиции и Министра энергетики стоит первым в повестке дня 18 ноября
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях из-за потери доверия и имеющихся обвинений, и призвал Верховную Раду поддержать их отставки.
Напомним
Ранее в Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. Ранее он занимал должность министра энергетики.