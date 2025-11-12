Рада розгляне звільнення міністрів юстиції та енергетики 18 листопада - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада України 18 листопада розгляне питання звільнення з посад міністра юстиції та міністра енергетики. Це питання є першим у порядку денному, як повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Питання звільнення з посади Міністра юстиції та Міністра енергетики стоїть першим у порядку денному 18 листопада
Раніше
Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах через втрату довіри та наявні звинувачення, і закликав Верховну Раду підтримати їхні відставки.
Нагадаємо
Раніше до Верховної Ради України подали заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка.
Це сталося на тлі того, як 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
12 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд відсторонив Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Раніше він обіймав посаду міністра енергетики.