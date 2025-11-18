Стефанчук закликав Раду зібратися 19 листопада
Київ • УНН
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів повернутися до роботи 19 листопада. Парламент має розглянути звільнення двох міністрів, що не відбулося через блокування трибуни.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент повинен виконати свій конституційний обовʼязок і закликав депутатів повернутися до роботи 19 листопада. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.
Парламент має працювати. Держава, яка веде війну, не може дозволити собі політичного саботажу... Закликаю всіх народних депутатів завтра повернутися до конструктивної роботи. І виконати покладений на нас Конституцією обовʼязок
Він зазначив, що сьогодні Рада мала розглянути звільнення двох міністрів – Світлани Гринчук (голови Міненерго) та Германа Галущенка (керівника Мін'юсту). Стефанчук назвав це "суспільним запитом" та "державною необхідністю в умовах війни". Але через блокування трибуни голосування не відбулося.
Стефанчук наголосив, що звільнення окремих міністрів і відставка всього уряду – це "різні процеси, які потрібно розмежовувати".
Доповнення
18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів мало відбутися 18 листопада.
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.