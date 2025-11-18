$42.070.02
Ексклюзив
14:29 • 9742 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 23513 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 15898 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 19314 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 23554 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 24255 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 30828 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24834 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58804 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50613 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Стефанчук закликав Раду зібратися 19 листопада

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів повернутися до роботи 19 листопада. Парламент має розглянути звільнення двох міністрів, що не відбулося через блокування трибуни.

Стефанчук закликав Раду зібратися 19 листопада

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент повинен виконати свій конституційний обовʼязок і закликав депутатів повернутися до роботи 19 листопада. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

Парламент має працювати. Держава, яка веде війну, не може дозволити собі політичного саботажу... Закликаю всіх народних депутатів завтра повернутися до конструктивної роботи. І виконати покладений на нас Конституцією обовʼязок

- написав Стефанчук.

Він зазначив, що сьогодні Рада мала розглянути звільнення двох міністрів – Світлани Гринчук (голови Міненерго) та Германа Галущенка (керівника Мін'юсту). Стефанчук назвав це "суспільним запитом" та "державною необхідністю в умовах війни". Але через блокування трибуни голосування не відбулося.

Стефанчук наголосив, що звільнення окремих міністрів і відставка всього уряду – це "різні процеси, які потрібно розмежовувати".

Доповнення

18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів мало відбутися 18 листопада.

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

Ольга Розгон

Політика
Енергоатом
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Світлана Гринчук
Електроенергія
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Свириденко
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Герман Галущенко