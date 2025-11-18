Стефанчук призвал Раду собраться 19 ноября

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент должен выполнить свой конституционный долг и призвал депутатов вернуться к работе 19 ноября. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Парламент должен работать. Государство, ведущее войну, не может позволить себе политического саботажа... Призываю всех народных депутатов завтра вернуться к конструктивной работе. И выполнить возложенный на нас Конституцией долг - написал Стефанчук.

Он отметил, что сегодня Рада должна была рассмотреть увольнение двух министров – Светланы Гринчук (главы Минэнерго) и Германа Галущенко (руководителя Минюста). Стефанчук назвал это "общественным запросом" и "государственной необходимостью в условиях войны". Но из-за блокирования трибуны голосование не состоялось.

Стефанчук подчеркнул, что увольнение отдельных министров и отставка всего правительства – это "разные процессы, которые нужно разграничивать".

Дополнение

18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.