Стефанчук призвал Раду собраться 19 ноября
Киев • УНН
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов вернуться к работе 19 ноября. Парламент должен рассмотреть увольнение двух министров, которое не состоялось из-за блокирования трибуны.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент должен выполнить свой конституционный долг и призвал депутатов вернуться к работе 19 ноября. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.
Парламент должен работать. Государство, ведущее войну, не может позволить себе политического саботажа... Призываю всех народных депутатов завтра вернуться к конструктивной работе. И выполнить возложенный на нас Конституцией долг
Он отметил, что сегодня Рада должна была рассмотреть увольнение двух министров – Светланы Гринчук (главы Минэнерго) и Германа Галущенко (руководителя Минюста). Стефанчук назвал это "общественным запросом" и "государственной необходимостью в условиях войны". Но из-за блокирования трибуны голосование не состоялось.
Стефанчук подчеркнул, что увольнение отдельных министров и отставка всего правительства – это "разные процессы, которые нужно разграничивать".
Дополнение
18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.
Напомним
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.
Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.