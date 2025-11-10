У столиці тимчасово не працює фунікулер: причина - стабілізаційні відключення електроенергії
Київ • УНН
У Києві 10 листопада тимчасово зупинив роботу фунікулер через стабілізаційне відключення електроенергії. Після відновлення подачі напруги його роботу обіцяють відновити у штатному режимі.
У Києві ввечері, 10 листопада, у зв’язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії тимчасово не працює фунікулер, повідомили в КМДА, передає УНН.
Нагадаємо
У більшості областей України сьогодні до кінця доби застосовуються графіки відключень електроенергії, удари рф призвели до нових пошкоджень в енергетиці у кількох областях, споживання електроенергії залишається високим.
Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що уряд працює над мінімізацією графіків відключень електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається складною через постійні атаки рф, що можуть змінити базовий сценарій зменшення графіків.
Завтра в Україні ще один день із відключеннями. Графіки діятимуть упродовж доби, вимикатимуть від 2 до 3,5 черг.