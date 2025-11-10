Україну чекає ще один день з відключеннями: як 11 листопада діятимуть графіки та скільки черг буде без світла
Київ • УНН
11 листопада в Україні продовжаться відключення електроенергії через наслідки російських атак. Графіки діятимуть цілодобово, обмежуючи споживання від 2 до 3,5 черг.
Завтра в Україні ще один день із відключеннями. Графіки діятимуть упродовж доби, вимикатимуть від 2 до 3,5 черг, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 11 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг;
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
В Укренерго додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Нагадаємо
У більшості областей України сьогодні до кінця доби застосовуються графіки відключень електроенергії, удари рф призвели до нових пошкоджень в енергетиці у кількох областях, споживання електроенергії залишається високим.