Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
Киев • УНН
11 ноября в Украине продолжатся отключения электроэнергии из-за последствий российских атак. Графики будут действовать круглосуточно, ограничивая потребление от 2 до 3,5 очередей.
Завтра в Украине еще один день с отключениями. Графики будут действовать в течение суток, отключать будут от 2 до 3,5 очередей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очередей;
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Напомним
В большинстве областей Украины сегодня до конца суток применяются графики отключений электроэнергии, удары РФ привели к новым повреждениям в энергетике в нескольких областях, потребление электроэнергии остается высоким.