17:42
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36 • 32344 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 42998 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 34362 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 47792 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 86478 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 41818 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 45486 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 39104 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 31069 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света

Киев • УНН

 • 2688 просмотра

11 ноября в Украине продолжатся отключения электроэнергии из-за последствий российских атак. Графики будут действовать круглосуточно, ограничивая потребление от 2 до 3,5 очередей.

Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света

Завтра в Украине еще один день с отключениями. Графики будут действовать в течение суток, отключать будут от 2 до 3,5 очередей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очередей;              

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

- резюмировали в компании.

Графики уже стали меньше, ведется работа над их минимизацией - Минэнерго10.11.25, 19:28

Напомним

В большинстве областей Украины сегодня до конца суток применяются графики отключений электроэнергии, удары РФ привели к новым повреждениям в энергетике в нескольких областях, потребление электроэнергии остается высоким.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина