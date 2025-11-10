$41.980.11
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36 • 33043 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
Эксклюзив
13:10 • 43478 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 34701 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 48060 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 86705 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 41881 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 45581 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 04:17 • 39130 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 31086 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
В столице временно не работает фуникулер: причина - стабилизационные отключения электроэнергии

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В Киеве 10 ноября временно остановил работу фуникулер из-за стабилизационного отключения электроэнергии. После возобновления подачи напряжения его работу обещают возобновить в штатном режиме.

В столице временно не работает фуникулер: причина - стабилизационные отключения электроэнергии

В Киеве вечером 10 ноября в связи со стабилизационным отключением электроэнергии временно не работает фуникулер, сообщили в КГГА, передает УНН.

В связи со стабилизационным отключением электроэнергии временно не работает фуникулер. После возобновления подачи напряжения его работу возобновят в штатном режиме 

- говорится в сообщении.

Напомним

В большинстве областей Украины сегодня до конца суток применяются графики отключений электроэнергии, удары рф привели к новым повреждениям в энергетике в нескольких областях, потребление электроэнергии остается высоким.

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что правительство работает над минимизацией графиков отключений электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных атак рф, которые могут изменить базовый сценарий уменьшения графиков.

Завтра в Украине еще один день с отключениями. Графики будут действовать в течение суток, будут отключать от 2 до 3,5 очередей.

Павел Башинский

Киев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Укрэнерго
Украина
Киев