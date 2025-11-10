В столице временно не работает фуникулер: причина - стабилизационные отключения электроэнергии
Киев • УНН
В Киеве 10 ноября временно остановил работу фуникулер из-за стабилизационного отключения электроэнергии. После возобновления подачи напряжения его работу обещают возобновить в штатном режиме.
В Киеве вечером 10 ноября в связи со стабилизационным отключением электроэнергии временно не работает фуникулер, сообщили в КГГА, передает УНН.
В связи со стабилизационным отключением электроэнергии временно не работает фуникулер. После возобновления подачи напряжения его работу возобновят в штатном режиме
Напомним
В большинстве областей Украины сегодня до конца суток применяются графики отключений электроэнергии, удары рф привели к новым повреждениям в энергетике в нескольких областях, потребление электроэнергии остается высоким.
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что правительство работает над минимизацией графиков отключений электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных атак рф, которые могут изменить базовый сценарий уменьшения графиков.
Завтра в Украине еще один день с отключениями. Графики будут действовать в течение суток, будут отключать от 2 до 3,5 очередей.