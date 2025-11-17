Правительство утвердило план обновления наблюдательных советов госкомпаний энергосектора - Свириденко
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины утвердил план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса. Это предусматривает формирование нового менеджмента через обновление наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора.
Детали
Ключевая задача - формирование нового менеджмента через обновление наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора, в частности:
1. НАЭК "Энергоатом" — формирование нового состава наблюдательного совета.
2. НАК "Нафтогаз" — конкурсный отбор в наблюдательный совет и формирование исполнительных органов Группы ("Укргаздобыча", "Укрнафта", "Газораспределительные сети Украины").
3. "Укргидроэнерго" — назначение представителя государства в наблюдательный совет; конкурс на главу исполнительного органа.
4. Оператор ГТС Украины — обновление представителя государства в наблюдательном совете; завершение конкурса на главу исполнительного органа.
5. НЭК "Укрэнерго" — обновление представителя государства в наблюдательном совете.
6. ПАО "Центрэнерго", ЭКУ, Украинские распределительные сети, Региональные электрические сети, Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование нового состава наблюдательных советов.
7. "Гарантированный покупатель" — преобразование в акционерное общество и формирование нового наблюдательного совета.
8. Обновление уставов, положений о наблюдательных советах и принципов их формирования в соответствии с руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями.
Первоочередная задача на этой неделе - утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома"
Напомним
Ранее в Верховную Раду подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко и постановление об увольнении с должности нынешнего министра энергетики Светланы Гринчук.
Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке.
В ВР сообщили, что в ближайшее время будут рассмотрены вопросы увольнения Светланы Гринчук и Германа Галущенко с должностей министров энергетики и юстиции, соответственно.
