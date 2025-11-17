$42.040.02
Ексклюзив
14:33 • 664 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 2862 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8616 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12688 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15097 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36216 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 23993 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18983 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21254 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16408 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
ДБР відкрило два провадження після спецоперації "Мідас": у центрі уваги окремі співробітники Бюро

Київ • УНН

 1154 перегляди

Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження за фактами можливого хабарництва та перевищення повноважень своїми співробітниками. Це сталося після спецоперації НАБУ "Мідас", яка викрила корупційні схеми в енергетиці.

ДБР відкрило два провадження після спецоперації "Мідас": у центрі уваги окремі співробітники Бюро

Державне бюро розслідувань після спецоперації "Мідас" відкрило два кримінальні провадження щодо можливого отримання хабаря та ймовірного перевищення повноважень співробітниками відомства, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Як повідомив керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток під час засідання ТСК, 14 листопада 2025 року Головне слідче управління ДБР внесло до ЄРДР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Він наголосив, що вже надіслані запити до НАБУ щодо дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчі перевіряють інформацію, оприлюднену медіа, зокрема щодо:

  • можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань;
    • можливого тиску на окремих посадовців;
      • можливого проведення обшуків «на замовлення» фігурантів кримінального провадження у так званій «справі МІДАС», розслідування якої веде НАБУ.

        Також перевіряються інші можливі факти перевищення влади чи службових повноважень окремими працівниками ДБР, про які повідомили засоби масової інформації.

        "Сплановано певні слідчі дії, є певні напрямки, за якими ми будемо працювати. Надалі будемо звітувати ТСК з цього приводу",- зауважив він.

        Нагадаємо

        10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

        У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

        САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

        ВАКС обрав запобіжний захід для співробітниці бек-офісу Лесі Устименко у вигляді тримання під вартою на 60 днів із заставою 25 млн гривень. Це пов'язано зі справою про корупцію в енергетиці, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", відомою як операція "Мідас". 

        Вищий антикорупційний суд 13 листопада обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній, яку підозрюють в участі у масштабній схемі з розкрадання коштів в "Енергоатомі". 

        Антоніна Туманова

