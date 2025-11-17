ДБР відкрило два провадження після спецоперації "Мідас": у центрі уваги окремі співробітники Бюро
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження за фактами можливого хабарництва та перевищення повноважень своїми співробітниками. Це сталося після спецоперації НАБУ "Мідас", яка викрила корупційні схеми в енергетиці.
Державне бюро розслідувань після спецоперації "Мідас" відкрило два кримінальні провадження щодо можливого отримання хабаря та ймовірного перевищення повноважень співробітниками відомства, передає УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
Як повідомив керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток під час засідання ТСК, 14 листопада 2025 року Головне слідче управління ДБР внесло до ЄРДР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Він наголосив, що вже надіслані запити до НАБУ щодо дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчі перевіряють інформацію, оприлюднену медіа, зокрема щодо:
- можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань;
- можливого тиску на окремих посадовців;
- можливого проведення обшуків «на замовлення» фігурантів кримінального провадження у так званій «справі МІДАС», розслідування якої веде НАБУ.
Також перевіряються інші можливі факти перевищення влади чи службових повноважень окремими працівниками ДБР, про які повідомили засоби масової інформації.
"Сплановано певні слідчі дії, є певні напрямки, за якими ми будемо працювати. Надалі будемо звітувати ТСК з цього приводу",- зауважив він.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
ВАКС обрав запобіжний захід для співробітниці бек-офісу Лесі Устименко у вигляді тримання під вартою на 60 днів із заставою 25 млн гривень. Це пов'язано зі справою про корупцію в енергетиці, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", відомою як операція "Мідас".
Вищий антикорупційний суд 13 листопада обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній, яку підозрюють в участі у масштабній схемі з розкрадання коштів в "Енергоатомі".