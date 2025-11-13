Масштабна корупція в енергетиці: заарештовано ще одну підозрювану в справі
Київ • УНН
Суд відправив під арешт приватну підприємицю Людмилу Зоріну, яку підозрюють в участі у масштабній схемі з розкрадання коштів в "Енергоатомі".
Вищий антикорупційний суд 13 листопада обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній, яку підозрюють в участі у масштабній схемі з розкрадання коштів в "Енергоатомі". Про це інформує УНН з посиланням на рішення суду.
Деталі
Так, ВАКС обрав Зоріній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 січня 2026 року з можливістю внесення застави. Підозрюваній визначили заставу у розмірі 12 мільйонів гривень.
У разі внесення застави підозрювана має прибувати до детективів НАБУ і прокурорів САП в цьому провадженні за першої вимоги залежно від стадії кримінального провадження, повідомляти їх про зміну місця свого проживання, здати всі свої паспорти, зокрема, закордонний, та інші документи, які дають право на виїзд з України, в тому числі паспорт громадянина України, носити електронний браслет.
Контекст
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Нагадаємо
ВАКС відправив під арешт співробітницю бек-офісу Лесю Устименко на строк 60 днів у справі про корупцію в енергетиці.
Також УНН повідомляв, що ВАКС обрав запобіжний захід співробітнику бек-офісу Ігорю Фурсенку у тій же справі про корупцію в енергетиці.