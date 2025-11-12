$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20764 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50718 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47257 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50577 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48399 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44362 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60289 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132054 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Операція “Мідас”: суд відправив під варту Фурсенка

Київ • УНН

 • 2036 перегляди

ВАКС обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у справі про корупцію на контрактах Енергоатому, у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Застава становить 95 мільйонів гривень.

Операція “Мідас”: суд відправив під варту Фурсенка

ВАКС обрав запобіжний захід співробітнику бек-офісу Ігорю Фурсенку, якого підозрюють у справі про ймовірну корупцію на контрактах Енергоатому, у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року з можливістю внесення застави у розмірі 95 мільйонів гривень, передає УНН.

Застосувати до підозрюваного Фурсенка Ігоря запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 8 січня 2026 року включно. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 95 млн гривень 

- сказав суддя.

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Енергетика
Обшук
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України