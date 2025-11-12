Операція “Мідас”: суд відправив під варту Фурсенка
Київ • УНН
ВАКС обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у справі про корупцію на контрактах Енергоатому, у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Застава становить 95 мільйонів гривень.
Застосувати до підозрюваного Фурсенка Ігоря запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 8 січня 2026 року включно. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 95 млн гривень
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.