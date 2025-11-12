Операция "Мидас": суд отправил под стражу Фурсенко
ВАКС избрал меру пресечения Игорю Фурсенко, подозреваемому по делу о коррупции на контрактах Энергоатома, в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Залог составляет 95 миллионов гривен.
Применить к подозреваемому Фурсенко Игорю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 8 января 2026 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 95 млн гривен
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
В НАБУ обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.
САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" объемом от 10 до 15% от стоимости контрактов.