Операция "Мидас": суд отправил под стражу Фурсенко

$42.010.06
48.610.07
ukenru
15:53 • 12557 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 23861 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 24882 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 28516 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 28063 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 27920 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 44260 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62432 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81695 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 129042 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"12 ноября, 09:15 • 37382 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 35625 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 47189 просмотра
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов12 ноября, 12:42 • 8586 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 24626 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 24667 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 47247 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 35671 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 62220 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 129042 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Тимур Миндич
Светлана Гринчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Турция
Реклама
УНН Lite
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма16:40 • 3738 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 19724 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 58758 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 59242 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 34989 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Нью-Йорк Таймс

Операция "Мидас": суд отправил под стражу Фурсенко

Киев • УНН

 • 878 просмотра

ВАКС избрал меру пресечения Игорю Фурсенко, подозреваемому по делу о коррупции на контрактах Энергоатома, в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Залог составляет 95 миллионов гривен.

Операция "Мидас": суд отправил под стражу Фурсенко

ВАКС избрал меру пресечения сотруднику бэк-офиса Игорю Фурсенко, которого подозревают в деле о вероятной коррупции на контрактах Энергоатома, в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен, передает УНН.

Применить к подозреваемому Фурсенко Игорю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 8 января 2026 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 95 млн гривен 

- сказал судья.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" объемом от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Энергетика
Обыск
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины