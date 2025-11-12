Операція “Мідас”: суд арештував співробітницю бек-офісу Устименко у справі про корупцію в енергетиці
Київ • УНН
ВАКС обрав запобіжний захід для співробітниці бек-офісу Лесі Устименко у вигляді тримання під вартою на 60 днів із заставою 25 млн гривень. Це пов'язано зі справою про корупцію в енергетиці, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", відомою як операція "Мідас".
ВАКС відправив під арешт співробітницю бек-офісу Лесю Устименко на строк 60 днів у у справі про корупцію в енергетиці, передає УНН з посиланням на трансляцію суду.
Застосувати до підозрюваної Устименко Лесі у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів. Визначити підозрюваній заставу у розмірі 25 млн гривень
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.