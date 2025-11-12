Операция "Мидас": суд арестовал сотрудницу бэк-офиса Устименко по делу о коррупции в энергетике
Киев • УНН
ВАКС избрал меру пресечения для сотрудницы бэк-офиса Леси Устименко в виде содержания под стражей на 60 дней с залогом 25 млн гривен. Это связано с делом о коррупции в энергетике, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", известной как операция "Мидас".
ВАКС отправил под арест сотрудницу бэк-офиса Лесю Устименко на срок 60 дней по делу о коррупции в энергетике, передает УНН со ссылкой на трансляцию суда.
Применить к подозреваемой Устименко Лесе в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Определить подозреваемой залог в размере 25 млн гривен
Напомним
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.
САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.