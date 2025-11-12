Операция "Мидас": суд арестовал сотрудницу бэк-офиса Устименко по делу о коррупции в энергетике

ВАКС избрал меру пресечения для сотрудницы бэк-офиса Леси Устименко в виде содержания под стражей на 60 дней с залогом 25 млн гривен. Это связано с делом о коррупции в энергетике, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", известной как операция "Мидас".