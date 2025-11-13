$42.010.06
48.610.07
ukenru
07:35 • 4286 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 11305 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
03:46 • 15109 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 14611 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 13424 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 51785 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 77358 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71586 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72412 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 63687 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
Масштабная коррупция в энергетике: арестована еще одна подозреваемая по делу

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

Суд отправил под арест частную предпринимательницу Людмилу Зорину, которую подозревают в участии в масштабной схеме по хищению средств в «Энергоатоме».

Масштабная коррупция в энергетике: арестована еще одна подозреваемая по делу

Высший антикоррупционный суд 13 ноября избрал меру пресечения частной предпринимательнице Людмиле Зориной, которую подозревают в участии в масштабной схеме по хищению средств в "Энергоатоме". Об этом информирует УНН со ссылкой на решение суда.

Детали

Так, ВАКС избрал Зориной меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 января 2026 года с возможностью внесения залога. Подозреваемой определили залог в размере 12 миллионов гривен.

В случае внесения залога подозреваемая должна прибывать к детективам НАБУ и прокурорам САП в этом производстве по первому требованию в зависимости от стадии уголовного производства, сообщать им об изменении места своего жительства, сдать все свои паспорта, в частности, заграничный, и другие документы, дающие право на выезд из Украины, в том числе паспорт гражданина Украины, носить электронный браслет.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Напомним

ВАКС отправил под арест сотрудницу бэк-офиса Лесю Устименко на срок 60 дней по делу о коррупции в энергетике.

Также УНН сообщал, что ВАКС избрал меру пресечения сотруднику бэк-офиса Игорю Фурсенко по тому же делу о коррупции в энергетике.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
Энергоатом
Украина