Масштабная коррупция в энергетике: арестована еще одна подозреваемая по делу

Высший антикоррупционный суд 13 ноября избрал меру пресечения частной предпринимательнице Людмиле Зориной, которую подозревают в участии в масштабной схеме по хищению средств в "Энергоатоме". Об этом информирует УНН со ссылкой на решение суда.

Детали

Так, ВАКС избрал Зориной меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 января 2026 года с возможностью внесения залога. Подозреваемой определили залог в размере 12 миллионов гривен.

В случае внесения залога подозреваемая должна прибывать к детективам НАБУ и прокурорам САП в этом производстве по первому требованию в зависимости от стадии уголовного производства, сообщать им об изменении места своего жительства, сдать все свои паспорта, в частности, заграничный, и другие документы, дающие право на выезд из Украины, в том числе паспорт гражданина Украины, носить электронный браслет.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Напомним

ВАКС отправил под арест сотрудницу бэк-офиса Лесю Устименко на срок 60 дней по делу о коррупции в энергетике.

Также УНН сообщал, что ВАКС избрал меру пресечения сотруднику бэк-офиса Игорю Фурсенко по тому же делу о коррупции в энергетике.