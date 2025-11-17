ГБР открыло два производства после спецоперации "Мидас": в центре внимания отдельные сотрудники Бюро

Государственное бюро расследований после спецоперации "Мидас" открыло два уголовных производства относительно возможного получения взятки и вероятного превышения полномочий сотрудниками ведомства, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как сообщил руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток во время заседания ВСК, 14 ноября 2025 года Главное следственное управление ГБР внесло в ЕРДР сведения по признакам возможного совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Он подчеркнул, что уже направлены запросы в НАБУ относительно разрешения на проведение следственных действий.

Следователи проверяют информацию, обнародованную медиа, в частности относительно:

возможного получения неправомерной выгоды отдельными работниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований;

возможного давления на отдельных должностных лиц;

возможного проведения обысков «по заказу» фигурантов уголовного производства по так называемому «делу МИДАС», расследование которого ведет НАБУ.

Также проверяются другие возможные факты превышения власти или служебных полномочий отдельными работниками ГБР, о которых сообщили средства массовой информации.

"Спланированы определенные следственные действия, есть определенные направления, по которым мы будем работать. В дальнейшем будем отчитываться ВСК по этому поводу", - отметил он.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

ВАКС избрал меру пресечения для сотрудницы бэк-офиса Леси Устименко в виде содержания под стражей на 60 дней с залогом 25 млн гривен. Это связано с делом о коррупции в энергетике, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", известной как операция "Мидас".

Высший антикоррупционный суд 13 ноября избрал меру пресечения частной предпринимательнице Людмиле Зориной, которую подозревают в участии в масштабной схеме по хищению средств в "Энергоатоме".