ГБР открыло два производства после спецоперации "Мидас": в центре внимания отдельные сотрудники Бюро

Эксклюзив
14:33 • 42 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1408 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7462 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12149 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14654 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35584 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23848 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18946 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21214 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16391 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 8304 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 10794 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17661 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16229 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 12668 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35598 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 73549 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 68076 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 124806 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 103143 просмотра
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Украина
Франция
Европа
Одесская область
Польша
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 2374 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16334 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17764 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 18371 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 37590 просмотра
Техника
Dassault Rafale
ЧатГПТ
9К720 Искандер
Financial Times

ГБР открыло два производства после спецоперации "Мидас": в центре внимания отдельные сотрудники Бюро

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства по фактам возможного взяточничества и превышения полномочий своими сотрудниками. Это произошло после спецоперации НАБУ "Мидас", которая разоблачила коррупционные схемы в энергетике.

ГБР открыло два производства после спецоперации "Мидас": в центре внимания отдельные сотрудники Бюро

Государственное бюро расследований после спецоперации "Мидас" открыло два уголовных производства относительно возможного получения взятки и вероятного превышения полномочий сотрудниками ведомства, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как сообщил руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток во время заседания ВСК, 14 ноября 2025 года Главное следственное управление ГБР внесло в ЕРДР сведения по признакам возможного совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Он подчеркнул, что уже направлены запросы в НАБУ относительно разрешения на проведение следственных действий.

Следователи проверяют информацию, обнародованную медиа, в частности относительно:

  • возможного получения неправомерной выгоды отдельными работниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований;
    • возможного давления на отдельных должностных лиц;
      • возможного проведения обысков «по заказу» фигурантов уголовного производства по так называемому «делу МИДАС», расследование которого ведет НАБУ.

        Также проверяются другие возможные факты превышения власти или служебных полномочий отдельными работниками ГБР, о которых сообщили средства массовой информации.

        "Спланированы определенные следственные действия, есть определенные направления, по которым мы будем работать. В дальнейшем будем отчитываться ВСК по этому поводу", - отметил он.

        Напомним

        10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

        В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

        САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

        ВАКС избрал меру пресечения для сотрудницы бэк-офиса Леси Устименко в виде содержания под стражей на 60 дней с залогом 25 млн гривен. Это связано с делом о коррупции в энергетике, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", известной как операция "Мидас".

        Высший антикоррупционный суд 13 ноября избрал меру пресечения частной предпринимательнице Людмиле Зориной, которую подозревают в участии в масштабной схеме по хищению средств в "Энергоатоме".

        Антонина Туманова

        Криминал и ЧП
        Энергоатом
        Энергетика
        Обыск
        Национальное антикоррупционное бюро Украины