Ексклюзив
14:29
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Україна закликала партнерів з ЄС надати пропозиції кандидатур до наглядової ради Енергоатому

Київ • УНН

 838 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко закликала партнерів з ЄС надати пропозиції кандидатур до наглядової ради Енергоатому. Це частина комплексних заходів з оновлення менеджменту всієї енергетичної системи України.

Україна закликала партнерів з ЄС надати пропозиції кандидатур до наглядової ради Енергоатому

Україна закликала партнерів з ЄС надати пропозиції кандидатур, на першому етапі — до наглядової ради Енергоатому. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко під час зустрічі із послами держав-членів Європейського Союзу.

Деталі

За словами прем'єрки послів держав-членів Європейського Союзу поінформували про нові кроки Уряду для очищення і підвищення ефективності антикорупційної політики в енергетичній сфері. Обговорили ситуацію в енергетиці та важливість збереження довіри суспільства і партнерів.

Ми закликали партнерів долучитися до процесу і надати пропозиції кандидатур, на першому етапі — до наглядової ради Енергоатому. Наступний етап — аудит та оновлення наглядових рад державних підприємств у сфері енергетики. Ми також розглянемо пропозицію щодо залучення до цього процесу міжнародних аудиторів 

- повідомила Свириденко.

В Україні стартував масштабний аудит енергетичних держпідприємств: першим перевіряють "Енергоатом" – Свириденко17.11.25, 17:20 • 2718 переглядiв

За її словами, це не точковий підхід, а комплекс заходів для оновлення менеджменту всієї системи — Нафтогазу, Укргідроенерго, "Оператора ГТС України", Центренерго та Укренерго.

Крім того, під час зустрічі обговорили бюджетні потреби України на 2026 рік. Подякувала представникам країн ЄС за послідовну підтримку України.

Кабмін оголосив позаплановий конкурс до наглядової ради Енергоатому18.11.25, 14:07 • 2056 переглядiв

Доповнення

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Антоніна Туманова

