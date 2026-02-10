$43.050.09
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
20:00 • 9158 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 10687 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 11137 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 11928 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 13947 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 15994 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 27128 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 43726 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 42688 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении
США выделят 9 млрд долларов на развитие ядерной энергетики Армении для уменьшения ее зависимости от РФ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

США и Армения подписали соглашение о сотрудничестве в гражданской ядерной энергетике на сумму до 9 миллиардов долларов. Это заменит устаревшую советскую АЭС на американские малые модульные реакторы, уменьшая зависимость Армении от РФ.

США выделят 9 млрд долларов на развитие ядерной энергетики Армении для уменьшения ее зависимости от РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Ереван подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, предусматривающее инвестиции объемом до 9 миллиардов долларов. Этот шаг направлен на замену устаревшей советской АЭС "Мецамор" на современные американские малые модульные реакторы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Подписанный документ, известный как "Соглашение 123", создает юридическую основу для экспорта американских ядерных технологий и топлива в Армению. План предусматривает два этапа финансирования: первоначальные 5 миллиардов долларов на экспорт оборудования и дополнительные 4 миллиарда долларов на долгосрочное техническое обслуживание.

Это проложит путь для американских и армянских компаний к заключению соглашений по гражданским ядерным проектам. Это означает до 5 миллиардов долларов первоначального экспорта США, а также дополнительные 4 миллиарда долларов долгосрочной поддержки через контракты на топливо и техническое обслуживание

- заявил Вэнс на брифинге.

Вице-президент подчеркнул, что этот проект выгоден для обеих сторон, поскольку он укрепляет энергетическую безопасность США и Армении, создавая при этом новые рабочие места. Соглашение фактически открывает путь к вытеснению российского "Росатома", который сейчас полностью контролирует эксплуатацию АЭС "Мецамор" и поставки топлива, обеспечивая около 40% потребностей страны в электроэнергии.

Стратегический разворот Армении и региональный контекст

Правительство премьер-министра Никола Пашиняна рассматривает переход на западные ядерные технологии как стратегическое решение для обеспечения энергетического суверенитета. На фоне подписания энергетических соглашений стороны также обсудили усиление оборонного сотрудничества, в частности получение Арменией партии американских беспилотников. Выступая вместе с Вэнсом, Пашинян заявил, что соглашение откроет "новую главу" в энергетических связях и поможет внедрить в стране "безопасные и инновационные" технологии.

Самолет премьера Армении не смог приземлиться в москве из-за атаки дронов11.12.25, 09:10 • 3781 просмотр

Ядерное соглашение является частью более широкой стратегии Вашингтона по усилению влияния на Южном Кавказе и поддержанию стабильности в регионе. Визит вице-президента происходит на фоне продвижения "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) - транспортного коридора, который должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичевань через армянскую территорию. Во вторник Вэнс продолжит свое турне визитом в Баку для обсуждения вопросов обороны и энергетики с азербайджанским руководством.

Суд в Баку вынес приговоры бывшим лидерам Нагорного Карабаха05.02.26, 13:20 • 4875 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Баку
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Bloomberg L.P.
Армения
Азербайджан
Соединённые Штаты