США выделят 9 млрд долларов на развитие ядерной энергетики Армении для уменьшения ее зависимости от РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Ереван подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, предусматривающее инвестиции объемом до 9 миллиардов долларов. Этот шаг направлен на замену устаревшей советской АЭС "Мецамор" на современные американские малые модульные реакторы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Подписанный документ, известный как "Соглашение 123", создает юридическую основу для экспорта американских ядерных технологий и топлива в Армению. План предусматривает два этапа финансирования: первоначальные 5 миллиардов долларов на экспорт оборудования и дополнительные 4 миллиарда долларов на долгосрочное техническое обслуживание.

Это проложит путь для американских и армянских компаний к заключению соглашений по гражданским ядерным проектам. Это означает до 5 миллиардов долларов первоначального экспорта США, а также дополнительные 4 миллиарда долларов долгосрочной поддержки через контракты на топливо и техническое обслуживание - заявил Вэнс на брифинге.

Вице-президент подчеркнул, что этот проект выгоден для обеих сторон, поскольку он укрепляет энергетическую безопасность США и Армении, создавая при этом новые рабочие места. Соглашение фактически открывает путь к вытеснению российского "Росатома", который сейчас полностью контролирует эксплуатацию АЭС "Мецамор" и поставки топлива, обеспечивая около 40% потребностей страны в электроэнергии.

Стратегический разворот Армении и региональный контекст

Правительство премьер-министра Никола Пашиняна рассматривает переход на западные ядерные технологии как стратегическое решение для обеспечения энергетического суверенитета. На фоне подписания энергетических соглашений стороны также обсудили усиление оборонного сотрудничества, в частности получение Арменией партии американских беспилотников. Выступая вместе с Вэнсом, Пашинян заявил, что соглашение откроет "новую главу" в энергетических связях и поможет внедрить в стране "безопасные и инновационные" технологии.

Ядерное соглашение является частью более широкой стратегии Вашингтона по усилению влияния на Южном Кавказе и поддержанию стабильности в регионе. Визит вице-президента происходит на фоне продвижения "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) - транспортного коридора, который должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичевань через армянскую территорию. Во вторник Вэнс продолжит свое турне визитом в Баку для обсуждения вопросов обороны и энергетики с азербайджанским руководством.

