10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05
Суд в Баку вынес приговоры бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Военный суд Баку приговорил бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Среди них - экс-президент, командующий вооруженными формированиями и другие высокопоставленные лица.

Суд в Баку вынес приговоры бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Военный суд столицы Азербайджана Баку вынес приговоры бывшим руководителям "Нагорно-Карабахской Республики". Среди них - бывшие президент, командующий вооруженными формированиями, спикер парламента и министр иностранных дел, сообщает УНН со ссылкой на азербайджанскую службу Радио Свобода.

Детали

К пожизненному заключению были приговорены:

  • бывший президент непризнанной республики Араик Арутюнян;
    • бывший командующий армией НКР Левон Мнацаканян;
      • бывший заместитель командующего армией Давид Манукян;
        • бывший спикер парламента НКР Давид Ишханян;
          • бывший глава МИД НКР Давид Бабаян.

            Два других бывших лидера "Нагорно-Карабахской республики" - Аркадий Гукасян и Бако Саакян - были приговорены к 20 годам. На момент вынесения приговора им исполнилось 65 лет: согласно уголовному кодексу Азербайджана, таким людям нельзя назначать пожизненное лишение свободы.

            Всего по делу 15 фигурантов, включая госминистра непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Все они были задержаны в 2023 году после того, как территория Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана.

            В Баку фигурантов обвиняют, в частности, в подготовке и ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны, геноциде, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и убийстве.

            Контекст

            Конфликт между армянами и азербайджанцами за Нагорный Карабах длился с момента распада российской империи. На ее территории возникли независимые государства, включая Азербайджанскую демократическую республику, Демократическую республику Армения и Грузинскую демократическую республику.

            В начале 1920-х годов территории трех закавказских государств были заняты войсками советской россии, а затем была образована Закавказская советская федеративная социалистическая республика. В 1922 году она стала одним из учредителей Советского Союза вместе с другими советскими республиками - рсфср, Украинской ССР и Белорусской ССР.

            В 1936 году ЗСФСР распалась на отдельные Азербайджанскую, Армянскую и Грузинскую советские республики. И хотя в Нагорном Карабахе большинство населения составляли этнические армяне, эта территория находилась под контролем Азербайджана - сначала независимого, а затем советского.

            В конце 1980-х годов, когда в СССР активизировались национально-освободительные движения народов, жители Карабаха выступили за переход из состава Азербайджана в состав Армении. Азербайджанская верхушка, а также центральная власть Советского Союза во главе с Михаилом Горбачевым выступили против этого.

            Конфликт между азербайджанцами и армянами перерос после распада СССР в боевые действия. В ходе первой войны (1992-1994 годы) армянам удалось занять Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана. Сотни тысяч людей, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

            "Нагорно-Карабахская республика" официально не была признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских военных формирований из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

            В 2000-х и 2010-х годах в Карабахе происходили локальные вооруженные столкновения, а осенью 2020 года произошла вторая полноценная война. Тогда Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (Шуши на армянском языке - ред). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский президент владимир путин подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска обеих на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения были размещены российские "миротворцы".

            В 2023 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину, Азербайджан провел новую военную операцию в Карабахе. Она закончилась капитуляцией властей самопровозглашенной республики и полным установлением азербайджанской власти в регионе. Из Карабаха выехало абсолютное большинство армянского населения.

            Напомним

            Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение в США. Договор предусматривает отказ от территориальных претензий и обязательство не прибегать к силе.

            Евгений Устименко

            ПолитикаНовости Мира
            Война в Украине
            Пожизненное лишение свободы
            Столкновения
            Владимир Путин
            Баку
            Радио Свобода
            Ильхам Алиев
            Организация Объединенных Наций
            Армения
            Азербайджан
            Соединённые Штаты
            Грузия