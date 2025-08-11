Взаємне визнання та без силових операцій: Вірменія та Азербайджан оприлюднили текст мирної угоди
Київ • УНН
Вірменія та Азербайджан парафували мирну угоду у США. Договір передбачає відмову від територіальних претензій та зобов'язання не вдаватися до сили.
Спільну угоду парафували у США, у присутності лідерів країн - президентів Азербайджану, США, і прем'єр-міністра Вірменії. Що передбачає договір, повідомляє УНН із посиланням на МЗС Азербайджану.
Деталі
Мирна угода складається з 17 статей, домовленості щодо яких було узгоджено навесні 2025 року.
У договорі зазначено, що Вірменія та Азербайджан відмовляються від територіальних претензій один до одного. Зафіксовано відмову від територіальних претензій. Оголошено зобов'язання не вдаватися до сили, втручання у внутрішні справи не допускається. Водночас країни підтримують встановлення дипломатичних відносин і співпрацю у низці сфер, як-то демаркація кордону, пошуком зниклих безвісти, боротьби з екстремізмом тощо.
Угода також включає положення про створення двосторонньої комісії для контролю за виконанням домовленостей і механізмів мирного врегулювання можливих суперечок.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп анонсував підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян уклали знакову мирну угоду між двома державами за посередництва президента США Дональда Трампа.
Мирна угода Азербайджану та Вірменії за посередництва Трампа - це жорстке приниження москви - Коваленко, ЦПД при РНБО.
