Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашения
Киев • УНН
Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение в США. Договор предусматривает отказ от территориальных претензий и обязательство не прибегать к силе.
Совместное соглашение было парафировано в США в присутствии лидеров стран — президентов Азербайджана, США и премьер-министра Армении. Что предусматривает договор, сообщает УНН со ссылкой на МИД Азербайджана.
Детали
Мирное соглашение состоит из 17 статей, договоренности по которым были согласованы весной 2025 года.
В договоре указано, что Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу. Зафиксирован отказ от территориальных претензий. Объявлено обязательство не прибегать к силе, вмешательство во внутренние дела не допускается. В то же время страны поддерживают установление дипломатических отношений и сотрудничество в ряде сфер, таких как демаркация границы, поиск пропавших без вести, борьба с экстремизмом и т.д.
Соглашение также включает положения о создании двусторонней комиссии для контроля за выполнением договоренностей и механизмов мирного урегулирования возможных споров.
Напомним
Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили знаковое мирное соглашение между двумя государствами при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Мирное соглашение Азербайджана и Армении при посредничестве Трампа — это жесткое унижение Москвы — Коваленко, ЦПД при СНБО.
