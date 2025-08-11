$41.390.07
Ексклюзив
14:46 • 12793 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35 • 51917 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 72523 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 51062 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 110319 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 118221 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 101917 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 71417 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 120589 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 211709 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
Коваленко: нова мирна угода Азербайджану та Вірменії підкреслює - зусилля рф у Карабаху були марними

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Андрій Коваленко заявив, що нова мирна угода Азербайджану та Вірменії підкреслює марність зусиль росії у Карабаху. Угода за посередництва Трампа є приниженням москви.

Коваленко: нова мирна угода Азербайджану та Вірменії підкреслює - зусилля рф у Карабаху були марними

Як і срср у кінці 80-их, так і рф не вдалося закріпити вагомий вплив на регіон, в якому розташований Карабах. Даремними були спроби росії знайти себе у якості посередника, і нова мирна угода Азербайджану та Вірменії це підтверджує. Про це пише керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Мирна угода Азербайджану та Вірменії за посередництва Трампа - це жорстке приниження москви, яка претендувала завжди на домінування у пострадянському просторі. Хоча загострення в Карабаху почалося ще в 1987 році і дійшло до воєн. Радянська влада, яка не втримала ситуацію і потім росіяни в якості посередників нічого не досягали.

- написав на свої сторінці у соцмережі Андрій Коваленко, очільник ЦПД при РНБО.

Нагадаємо

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян уклали знакову мирну угоду між двома державами за посередництва президента США Дональда Трампа. 

Джон Болтон стверджує, що Трамп "більше за все на світі" хоче Нобелівську премію миру.

Що путін хоче від Трампа на саміті на Алясці: між дипломатією і геополітикою11.08.25, 17:43 • 748 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Ільхам Алієв
Рада національної безпеки і оборони України
Нікол Пашинян
Дональд Трамп
Вірменія
Азербайджан
Сполучені Штати Америки