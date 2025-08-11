Коваленко: нова мирна угода Азербайджану та Вірменії підкреслює - зусилля рф у Карабаху були марними
Київ • УНН
Андрій Коваленко заявив, що нова мирна угода Азербайджану та Вірменії підкреслює марність зусиль росії у Карабаху. Угода за посередництва Трампа є приниженням москви.
Як і срср у кінці 80-их, так і рф не вдалося закріпити вагомий вплив на регіон, в якому розташований Карабах. Даремними були спроби росії знайти себе у якості посередника, і нова мирна угода Азербайджану та Вірменії це підтверджує. Про це пише керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Мирна угода Азербайджану та Вірменії за посередництва Трампа - це жорстке приниження москви, яка претендувала завжди на домінування у пострадянському просторі. Хоча загострення в Карабаху почалося ще в 1987 році і дійшло до воєн. Радянська влада, яка не втримала ситуацію і потім росіяни в якості посередників нічого не досягали.
Нагадаємо
Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян уклали знакову мирну угоду між двома державами за посередництва президента США Дональда Трампа.
Джон Болтон стверджує, що Трамп "більше за все на світі" хоче Нобелівську премію миру.
