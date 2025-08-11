Коваленко: новое мирное соглашение Азербайджана и Армении подчеркивает – усилия РФ в Карабахе были напрасны
Киев • УНН
Андрей Коваленко заявил, что новое мирное соглашение Азербайджана и Армении подчеркивает тщетность усилий России в Карабахе. Соглашение при посредничестве Трампа является унижением Москвы.
Как и СССР в конце 80-х, так и РФ не удалось закрепить весомое влияние на регион, в котором расположен Карабах. Напрасными были попытки России найти себя в качестве посредника, и новое мирное соглашение Азербайджана и Армении это подтверждает. Об этом пишет руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Мирное соглашение Азербайджана и Армении при посредничестве Трампа - это жесткое унижение Москвы, которая претендовала всегда на доминирование в постсоветском пространстве. Хотя обострение в Карабахе началось еще в 1987 году и дошло до войн. Советская власть, которая не удержала ситуацию и потом россияне в качестве посредников ничего не достигали.
Напомним
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили знаковое мирное соглашение между двумя государствами при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Джон Болтон утверждает, что Трамп "больше всего на свете" хочет Нобелевскую премию мира.
