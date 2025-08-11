$41.390.07
Эксклюзив
14:46 • 12743 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 51825 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 72468 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 51027 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 110289 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 118208 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 101908 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 71414 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 120580 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 211688 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
Коваленко: новое мирное соглашение Азербайджана и Армении подчеркивает – усилия РФ в Карабахе были напрасны

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Андрей Коваленко заявил, что новое мирное соглашение Азербайджана и Армении подчеркивает тщетность усилий России в Карабахе. Соглашение при посредничестве Трампа является унижением Москвы.

Коваленко: новое мирное соглашение Азербайджана и Армении подчеркивает – усилия РФ в Карабахе были напрасны

Как и СССР в конце 80-х, так и РФ не удалось закрепить весомое влияние на регион, в котором расположен Карабах. Напрасными были попытки России найти себя в качестве посредника, и новое мирное соглашение Азербайджана и Армении это подтверждает. Об этом пишет руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Мирное соглашение Азербайджана и Армении при посредничестве Трампа - это жесткое унижение Москвы, которая претендовала всегда на доминирование в постсоветском пространстве. Хотя обострение в Карабахе началось еще в 1987 году и дошло до войн. Советская власть, которая не удержала ситуацию и потом россияне в качестве посредников ничего не достигали.

- написал на своей странице в соцсети Андрей Коваленко, глава ЦПД при СНБО.

Напомним

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили знаковое мирное соглашение между двумя государствами при посредничестве президента США Дональда Трампа. 

Джон Болтон утверждает, что Трамп "больше всего на свете" хочет Нобелевскую премию мира.

