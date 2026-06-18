Зеленский встретился с премьером Греции - обсудили войну и евроинтеграцию Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Он проинформировал о ситуации на фронте и последствиях российских атак.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился 18 июня с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Он проинформировал о ситуации на фронте и последствиях российских атак по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост главы государства в Telegram.
Детали
Также Зеленский рассказал о встречах на саммите Группы семи, договоренностях в различных сферах и дипломатических усилиях для приближения мира. Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу евроинтеграции Украины.
После открытия первого переговорного кластера как можно более быстрое открытие остальных пяти кластеров является приоритетом
Президент также поблагодарил Грецию за предоставленную военную помощь и за вклад в программу PURL. По его словам, одной из главных задач является усиление украинской ПВО, прежде всего расширение антибаллистических возможностей.
Напомним
Президент Украины встретился с королем Бельгии Филиппом. Они обсудили атаку на Киево-Печерскую лавру, усиление санкций против рф и усиление роли Европы в переговорном процессе.