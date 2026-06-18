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Зеленский встретился с премьером Греции - обсудили войну и евроинтеграцию Украины

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Он проинформировал о ситуации на фронте и последствиях российских атак.

Зеленский встретился с премьером Греции - обсудили войну и евроинтеграцию Украины
Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 18 июня с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Он проинформировал о ситуации на фронте и последствиях российских атак по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост главы государства в Telegram.

Детали

Также Зеленский рассказал о встречах на саммите Группы семи, договоренностях в различных сферах и дипломатических усилиях для приближения мира. Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу евроинтеграции Украины.

После открытия первого переговорного кластера как можно более быстрое открытие остальных пяти кластеров является приоритетом

- говорится в заявлении.

Президент также поблагодарил Грецию за предоставленную военную помощь и за вклад в программу PURL. По его словам, одной из главных задач является усиление украинской ПВО, прежде всего расширение антибаллистических возможностей.

Напомним

Президент Украины встретился с королем Бельгии Филиппом. Они обсудили атаку на Киево-Печерскую лавру, усиление санкций против рф и усиление роли Европы в переговорном процессе.

Евгений Устименко

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