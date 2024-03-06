В результате утреннего ракетного удара по Одессе погибли 5 человек - Плетенчук
Киев • УНН
В результате утреннего удара россиян по портовой инфраструктуре Одессы, 6 марта, погибли пять человек. Кроме того, есть информация о раненых.
В результате утреннего удара россиян по портовой инфраструктуре Одессы погибли пять человек. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает Суспільне, пишет УНН.
Детали
Армия РФ попала по портовой инфраструктуре Одессы сегодня днем. В результате атаки есть пятеро погибших, а также раненые.
Дополнение
Во время ракетного удара по Одессе, 6 марта, в городе с официальным визитом находился президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.
Напомним
Президент Евросовета Шарль Мишель считает, что обстрел Одессы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса демонстрирует трусливую тактику рф.
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