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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате утреннего ракетного удара по Одессе погибли 5 человек - Плетенчук

В результате утреннего ракетного удара по Одессе погибли 5 человек - Плетенчук

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 18:17  •  9893 просмотра

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В результате утреннего удара россиян по портовой инфраструктуре Одессы, 6 марта, погибли пять человек. Кроме того, есть информация о раненых.

В результате утреннего удара россиян по портовой инфраструктуре Одессы погибли пять человек. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает Суспільне, пишет УНН.

Детали 

Армия РФ попала по портовой инфраструктуре Одессы сегодня днем. В результате атаки есть пятеро погибших, а также раненые.

- говорится в сообщении. 

Дополнение

Во время ракетного удара  по Одессе, 6 марта, в городе с официальным визитом находился президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

Напомним

Президент Евросовета Шарль Мишель считает, что обстрел Одессы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса демонстрирует трусливую тактику рф.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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kiriakos-mitsotakisКириакос Мицотакис
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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
sharl-mishelШарль Мишель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
odessaОдесса
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