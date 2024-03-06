В результате утреннего ракетного удара по Одессе погибли 5 человек - Плетенчук

В результате утреннего удара россиян по портовой инфраструктуре Одессы погибли пять человек. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Армия РФ попала по портовой инфраструктуре Одессы сегодня днем. В результате атаки есть пятеро погибших, а также раненые. - говорится в сообщении.

Дополнение

Во время ракетного удара по Одессе, 6 марта, в городе с официальным визитом находился президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

Напомним

Президент Евросовета Шарль Мишель считает, что обстрел Одессы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса демонстрирует трусливую тактику рф.