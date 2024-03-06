"Доказ боягузливої тактики рф": президент Євроради про обстріл Одеси під час візиту Зеленського та прем'єра Греції
Київ • УНН
Президент Євроради Шарль Мішель вважає, що обстріл Одеси час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса демонструє боягузливу тактику рф.
Ракетний удар росії по Одесі під час візиту до міста президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса - це черговий доказ російської боягузливої тактики. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель на своїй сторінці в Х, пише УНН.
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Атака на Одесу під час візиту президента України і прем'єр-міністра Греції є ще одним свідченням боягузливої тактики росії в її загарбницькій війні проти України. Це осудливо і нижче навіть планів кремля
Також Мішель наголосив, що підтримка Євросоюзу щодо України ніколи не ослабне.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що бачив удар рф по Одесі, коли там перебував він з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
У момент атаки глава держави був з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.