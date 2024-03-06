"Доказательство трусливой тактики рф": президент Евросовета об обстреле Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции

Ракетный удар россии по Одессе во время визита в город президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса - это очередное доказательство российской трусливой тактики. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Х, пишет УНН.

Детали

Атака на Одессу во время визита президента Украины и премьер-министра Греции является еще одним свидетельством трусливой тактики россии в ее захватнической войне против Украины. Это осуждающе и ниже даже планов кремля - говорится в сообщении.

Также Мишель отметил, что поддержка Евросоюза в отношении Украины никогда не ослабнет.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.