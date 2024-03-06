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"Доказательство трусливой тактики рф": президент Евросовета об обстреле Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции

"Доказательство трусливой тактики рф": президент Евросовета об обстреле Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 15:21  •  7709 просмотра

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Президент Евросовета Шарль Мишель считает, что обстрел Одессы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса демонстрирует трусливую тактику россии.

Ракетный удар россии по Одессе во время визита в город президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса - это очередное доказательство российской трусливой тактики. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Х, пишет УНН

Детали 

Атака на Одессу во время визита президента Украины и премьер-министра Греции является еще одним свидетельством трусливой тактики россии в ее захватнической войне против Украины.   Это осуждающе и ниже даже планов кремля

- говорится в сообщении. 

Также Мишель отметил, что поддержка Евросоюза в отношении Украины никогда не ослабнет. 

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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"Доказ боягузливої тактики рф": президент Євроради про обстріл Одеси під час візиту Зеленського та прем'єра Греції
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"Доказательство трусливой тактики рф": президент Евросовета об обстреле Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции

Президент Евросовета Шарль Мишель считает, что обстрел Одессы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса демонстрирует трусливую тактику россии.

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