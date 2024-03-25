Били по Николаевской и Одесской области - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки

Этой ночью вражеская атака на южные регионы была сосредоточена на Николаевщине и Одесщине. Враг продолжил удары по объектам энергетики. Об этом говорится в сообщении Сил обороны юга Украины, передает УНН.

Перед атакой дронами с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь помешать работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

"Ракета потеряла боевую способность в воздухе. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Далее враг атаковал несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря.

По 4 ударных БпЛА было сбито в Одесской и Николаевской областях.

"Однако избежать попаданий не удалось. В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Люди не пострадали", - сообщили военные.

Защитники юга Украины также сообщили, что вражеские дроны традиционно барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов. В результате падения сбитого "шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома, там также был пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС. Взрывной волной побито несколько окрестных домов. По предварительным данным 11 человек получили ранения, 2 госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.

"В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и вызвали на нем пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали. Восстановительные и ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

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