рф атакует Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура и часть города без света

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  201323 просмотра

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  178442 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  175487 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172141 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140277 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  328405 просмотра

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Эксклюзив
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21 марта 2024, 08:19  •  127340 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  433017 просмотра

рф атакует Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура и часть города без света

Вражеское нападение на Одессу повредило энергетическую инфраструктуру, что привело к частичному отключению электроэнергии в городе.

Война •   •  1024 просмотра
рф атакует Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура и часть города без света

Израильские войска оцепили еще две больницы в Газе

Израильские войска оцепили еще две больницы, Аль-Амаль и Насер, в секторе Газа.

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Израильские войска оцепили еще две больницы в Газе

Сообщено об обнаружении ударных вражеских БПЛА на юге Николаевщины.

Воздушные Силы Украины информируют о группах вражеских беспилотников на юге Николаевской области с северным вектором движения.

Война •   •  6515 просмотра
Сообщено об обнаружении ударных вражеских БПЛА на юге Николаевщины.

российские беспилотники движутся в направлении Одесской области

Военно-воздушные Силы Украины информируют о группах вражеских беспилотников, которые направляются на северо-запад в направлении Одесской области со стороны Черного моря.

Война •   •  10521 просмотра
российские беспилотники движутся в направлении Одесской области

российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState

Войска рф усиливают атаки вдоль железнодорожного пути к востоку от Часового Яра на востоке Украины, стремясь прорваться в город.

Война •   •  10350 просмотра
российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState

Зафиксирована ракетная угроза в Одесской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Одесской области.

Война •   •  18058 просмотра
Зафиксирована ракетная угроза в Одесской области

рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину

российские источники распространяют дезинформацию о том, что Польша планирует отправить в Украину 20 000 наемников с криминальным прошлым, что было опровергнуто как польскими, так и украинскими официальными лицами как безосновательное обвинение, направленное на дестабилизацию региона.

Война •   •  19273 просмотра
рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину

рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, за последнюю неделю российские войска выпустили против Украины около 190 ракет, 140 "шахедов" и почти 700 управляемых бомб.

Война •   •  20337 просмотра
рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский

Украина победила на Кубке Европы по дзюдо в Шаморине

Украинская кадетская сборная по дзюдо победила на Кубке Европы в Словакии, заняв первое место в общекомандном зачете с 5 золотыми, 3 серебряными и 6 бронзовыми медалями.

спорт •   •  19785 просмотра
Украина победила на Кубке Европы по дзюдо в Шаморине

рф атакует различные общины Сумщины из минометов, авиации и артиллерии: зафиксировано 50 взрывов

Оккупанты совершили 12 обстрелов и вызвали 50 взрывов в Сумской области, обстреливая несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов и авиации.

Война •   •  22222 просмотра
рф атакует различные общины Сумщины из минометов, авиации и артиллерии: зафиксировано 50 взрывов