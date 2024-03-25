рф атакует Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура и часть города без света

В Одессе в результате вражеской атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры и в части города нет электроснабжения. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

российские войска обстреляли Одесскую область вражескими БпЛА.

По информации, повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, часть Одессы без электроснабжения.

Сейчас работают все экстренные службы.

российские беспилотники движутся в направлении Одесской области