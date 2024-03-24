российские беспилотники движутся в направлении Одесской области

"Эта неделя дала много результатов": Зеленский рассказал о новых пакетах финансовой и военной помощи от партнеров

На этой неделе Украина получила значительные пакеты финансовой и оборонной поддержки от международных партнеров, включая 5 миллиардов евро от ЕС, транш МВФ в размере 900 миллионов долларов и 2 миллиарда долларов макрофинансирования от Канады, а также новую артиллерию, беспилотники и бронетехнику для обороны.