Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения

Сегодня 22 апреля, ночью и на утро, российские войска атаковали три населенных пункта Донецкой области. В результате вражеского удара ракетой "С-300" травмирован житель Селидово. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

В результате удара ракетой "С-300" травмирован житель Селидово, повреждены 4 многоквартирных дома и учебное заведение - сообщает полиция.

Кроме того, россияне попали по Украинской из ЗРК "С-300" и авиабомбой "УМПБ Д-30СМ" - есть разрушения на территории промышленного объекта.

Еще две ракеты "С-300" россияне направили на Новогродовку, повредили предприятие.

Дополнение

За минувшие сутки полиция зафиксировала в регионе 1832 обстрела.

В течение 21 апреля под ударом находились 4 населенных пункта: города Константиновка, Украинск, поселок Цукурино, село Прогресс. Повреждены 12 гражданских объектов - 7 жилых домов, хозяйственные постройки, гараж.

Как сообщается, Украинск оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч" - убили гражданское лицо, еще четырех ранили. Разрушениям подверглись 6 многоквартирных домов.

По селу Прогресс армия рф ударила авиабомбой "РБК-500" с кассетными боеприпасами. Ранен мирный житель, повреждены 4 хозяйственных постройки и гараж.

Также в Цукурино в результате попадания противорадиолокационной ракеты "Х-31П" пострадал многоквартирный дом.

Кроме того, на Константиновку враг сбросил авиабомбу "КАБ-250", которая не разорвалась.

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