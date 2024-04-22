россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый

российская армия сегодня утром ударила по жилым кварталам Днепровского и Корабельного районов Херсона, возникли пожары, ранения получил 63-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Сегодня вражеская армия с временно оккупированного левобережья ударила по жилым кварталам Днепровского и Корабельного районов города после 5.00. Были повреждены, в частности, частные дома. Несколько из них загорелись. Пожары ликвидированы - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, в результате утреннего обстрела Корабельного района Херсона был ранен 63-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами.

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21 апреля российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, попав в медицинское учреждение, учебное заведение, детский сад, газопровод, ранив 3 человек, в том числе ребенка.