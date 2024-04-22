россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  125681 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  200511 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  314814 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  169486 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  129875 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  101398 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102934 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207499 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237322 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233419 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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Утром россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив 63-летнего мужчину и повредив частные дома, некоторые из которых загорелись.

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Укрзализныця возглавила рейтинг крупнейших работодателей в Украине с 187 620 работниками, за ней следует АТБ-МАРКЕТ с 44 000 работниками и Укрпочта с 34 700 работниками.

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Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот

Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора

Двум военнослужащим сообщено о подозрении в убийстве одного полицейского, покушении на убийство другого и дезертирстве с оружием в условиях военного положения в Винницкой области.

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Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора

Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram

Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы регистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиа-ресурсом, поскольку Telegram приобрел статус средства массовой информации.

Общество •   •  5853 просмотра
Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram

Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве

ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области.

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Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве

Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн

Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн.

Новости Бизнеса •   •  3680 просмотра
Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн

Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI

В 2023 году мировые военные расходы достигли рекордного уровня в $2 443 млрд, причем США, Китай и Россия были крупнейшими расхододателями, что обусловлено агрессией РФ против Украины и другими вооруженными конфликтами во всем мире.

Война •   •  9921 просмотра
Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI

В российском воронеже сообщают о масштабном пожаре на электромеханическом заводе

На электромеханическом заводе "элмаш" в воронеже в рф произошел крупный пожар на площади 3000 квадратных метров, информации о жертвах пока нет.

Новости Мира •   •  8757 просмотра
В российском воронеже сообщают о масштабном пожаре на электромеханическом заводе

Поддержка иммунитета в весенне-летний период с помощью гомеопатии

Гомеопатия может безопасно укрепить иммунитет, предотвратить сезонные заболевания и повысить адаптационные возможности организма весной и летом.

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Поддержка иммунитета в весенне-летний период с помощью гомеопатии

Доступ к качественной украинской литературе: в деоккупированном селе в Киевской области отремонтируют помещение библиотеки

В деоккупированном селе в Киевской области отремонтируют помещение библиотеки.

Общество •   •  8795 просмотра
Доступ к качественной украинской литературе: в деоккупированном селе в Киевской области отремонтируют помещение библиотеки