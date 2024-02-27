В результате вражеского обстрела поселка на Херсонщине погибла пожилая женщина

В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины предупреждает, что операция России по дестабилизации Украины "Майдан-3" будет усиливаться и будет иметь целью подорвать глобальную поддержку Украины в ближайшие месяцы.