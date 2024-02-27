В результате вражеского обстрела поселка на Херсонщине погибла пожилая женщина
Киев • УНН
82-летняя женщина погибла из-за обстрела армии рф села в Херсонской области.
Армия рф сегодня, 27 февраля, обстреляла поселок на Херсонщине, от полученных ранений погибла 82-летняя женщина, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
российская армия убила пожилую жительницу села Велетенское. Около 16:20 оккупанты обстреляли населенный пункт. Одно из попаданий пришлось по жилому дому
По его словам, от полученных ранений на месте погибла 82-летняя женщина.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив дома, попав в объекты критической инфраструктуры в Херсоне и ранив трех человек.
В результате вражеского обстрела поселка на Херсонщине погибла пожилая женщина
82-летняя женщина погибла из-за обстрела армии рф села в Херсонской области.
рф на полгода запретит экспорт бензина: из-за атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам
Из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России, российское правительство запретит экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта.
В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину
Испания выступает против отправки европейских войск в Украину и взамен хочет ограничить помощь предоставлением большего количества военного оборудования.
Sony увольняет 900 сотрудников PlayStation
Sony увольняет около 900 сотрудников, или 8% от общего количества персонала, из различных студий PlayStation, включая Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games и Firesprite.
Результаты зернового коридора: Украина экспортирует морем 90% всей агропродукции
Украина сыграла важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, экспортировав в прошлом году более 70 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Правительство утвердило новую систему по освобождению пленных украинцев из рф: задачи возложены на специальный Коордштаб
Правительство утвердило новую информационную систему освобождения украинских военнопленных из России и возложило новые задачи на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести
Двое полицейских погибли и шестеро следователей получили ранения в результате вражеского обстрела в Сумской области.
Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров
Украина запускает образовательное приложение под названием "Мрія", которое будет использовать искусственный интеллект для проверки видео на наличие неприемлемого контента и учить детей, как получить пользу от искусственного интеллекта.
В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели
Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины предупреждает, что операция России по дестабилизации Украины "Майдан-3" будет усиливаться и будет иметь целью подорвать глобальную поддержку Украины в ближайшие месяцы.
Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год
Латвия продлевает ограничения на въезд для граждан россии еще на один год из-за продолжающейся военной агрессии рф в Украине, что представляет угрозу для внутренней безопасности Латвии.