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В результате вражеского обстрела поселка на Херсонщине погибла пожилая женщина

В результате вражеского обстрела поселка на Херсонщине погибла пожилая женщина

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 15:14  •  4996 просмотра

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82-летняя женщина погибла из-за обстрела армии рф села в Херсонской области.

Армия рф сегодня, 27 февраля, обстреляла поселок на Херсонщине, от полученных ранений погибла 82-летняя женщина, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

российская армия убила пожилую жительницу села Велетенское.  Около 16:20 оккупанты обстреляли населенный пункт. Одно из попаданий пришлось по жилому дому

- написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, от полученных ранений на месте погибла 82-летняя женщина. 

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив дома, попав в объекты критической инфраструктуры в Херсоне и ранив трех человек. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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khersonХерсон
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