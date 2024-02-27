Херсонщина: в МВД показали как выглядит дом в Великанском, по которому прилетел российский снаряд
Киев • УНН
В жилой дом в селе Велетенское Херсонской области попал российский снаряд, в результате чего возник пожар, во время которого погибла женщина, несмотря на попытки потушить его из-за непрекращающихся обстрелов.
В МВД и ГСЧС показали последствия атаки по пригороду Херсона, где российские снаряды попали по жилому дому. Как тушили пожар в селе Великанском рассказал УНН со ссылкой на данные ГСЧС и МВД.
Херсон. Сегодня армия рф атаковала пригород. Вражеский снаряд попал в жилой дом, вспыхнул пожар.
Детали
В ГСЧС региона отметили, что к тушению привлекли две единицы пожарной техники и 9 спасателей.
Также в пресс-службе спасателей отметили, что пожарные, прибывшие на место происшествия несколько раз привлекались к тушению из-за повторных вражеских обстрелов.
Напомним
Ранее УНН сообщал со ссылкой на главу ОВА, о том, что около 16:20 оккупанты обстреляли село Великанское. Одно из попаданий пришлось по жилому дому, из-за чего погибла женщина.
Херсонщина: в МВД показали как выглядит дом в Великанском, по которому прилетел российский снаряд
В жилой дом в селе Велетенское Херсонской области попал российский снаряд, в результате чего возник пожар, во время которого погибла женщина, несмотря на попытки потушить его из-за непрекращающихся обстрелов.
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