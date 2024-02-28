За минулу добу в України зафіксовано 216 пожеж - ДСНС
Київ • УНН
216 пожеж спалахнули по всій Україні за минулу добу на загальній площі 113 гектарів, а з початку року надзвичайні служби країни повідомили про понад 1100 пожеж.
Минулої доби в Україні виникло 216 пожеж загальною площею 113 га. Загалом від початку року зафіксовано 1152 пожежі, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
За минулу добу на території України виникло 216 пожеж загальною площею 113 га. Від початку року зафіксовано 1152 пожежі на площі 555 га. Закликаємо не провокувати пожежі в екосистемах
Також у відомстві нагадали про штрафи, зокрема за підпал сухої трави штраф становить від 3 060 гривень до 6 120 гривень.
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