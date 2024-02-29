За добу рф завдала 10 ракетних ударів, 105 авіаційних атак, 163 залпових обстріла
Київ • УНН
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень, під час яких рф завдала 10 ракетних ударів, 105 ударів авіації та випустила 163 ракети з реактивних систем залпового вогню по українських військах і населених пунктах.
Упродовж минулої доби відбулося 99 бойових зіткнення. рф завдала 10 ракетних та 105 авіаційних удари. Здійснено 163 обстріл з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом доби відбулося 99 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 10 ракетних та 105 авіаційних удари, а також здійснили 163 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
російські авіаційні удари призвели до пошкоджень населених пунктів у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.
Понад 120 населених пунктів були вражені артилерійським вогнем у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Північний напрямок (Волинський та Поліський): без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський напрямок: рф зберігає військову присутність у прикордонних районах.
Куп'янський та Лиманський напрямок: Сили оборони успішно відбили 14 атак противника в різних районах, зокрема населених пунктах Синьківка, Табаївка (Харківська область), Терни, Ямполівка (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область).
Бахмутський напрямок: Сили оборони відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка (Донецька область).
Авдіївський та Новопавлівський напрямок: відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське (Донецька область).
Новопавлівський напрямок: триває стримування росіян в різних районах з численними спробами прориву оборони.
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі східніше Роботиного (Запорізька область).
Херсонський напрямок: ЗСУ продовжують утримання позицій і відбиття штурмів окупаційних військ. Противник не зупиняється і намагається вибити наші підрозділи із займаних позицій, здійснивши 4 безуспішні штурми позицій на лівобережжі Дніпра.
Додамо
Наші війська продовжують активні дії, завдаючи ворогові втрат в живій силі та техніці, виснажуючи його вздовж усієї лінії фронту. Авіація сил оборони здійснила удари в 8 районах зосередження особового складу противника протягом доби. Підрозділи ракетних військ вразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військову техніку, 4 артилерійські засоби, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 станцію РЕБ та по 1 іншій важливій цілі противника.
За минулу добу в України зафіксовано 216 пожеж - ДСНС28.02.24, 18:23 • 29612 переглядiв