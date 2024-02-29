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За добу рф завдала 10 ракетних ударів, 105 авіаційних атак, 163 залпових обстріла

Київ • УНН

 • 29520 перегляди

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень, під час яких рф завдала 10 ракетних ударів, 105 ударів авіації та випустила 163 ракети з реактивних систем залпового вогню по українських військах і населених пунктах.

За добу рф завдала 10 ракетних ударів, 105 авіаційних атак, 163 залпових обстріла

Упродовж минулої доби відбулося 99 бойових зіткнення. рф завдала 10 ракетних та 105 авіаційних удари. Здійснено 163 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби відбулося 99 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 10 ракетних та 105 авіаційних удари, а також здійснили 163 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

російські авіаційні удари призвели до пошкоджень населених пунктів у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Понад 120 населених пунктів були вражені артилерійським вогнем у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Північний напрямок (Волинський та Поліський): без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямок: рф зберігає військову присутність у прикордонних районах.

Куп'янський та Лиманський напрямок: Сили оборони успішно відбили 14 атак противника в різних районах, зокрема населених пунктах Синьківка, Табаївка (Харківська область), Терни, Ямполівка (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область).

Бахмутський напрямок: Сили оборони відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка (Донецька область).

Авдіївський та Новопавлівський напрямок: відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське (Донецька область).

Новопавлівський напрямок: триває стримування росіян в різних районах з численними спробами прориву оборони.

Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі східніше Роботиного (Запорізька область).

Херсонський напрямок: ЗСУ продовжують утримання позицій і відбиття штурмів окупаційних військ. Противник не зупиняється і намагається вибити наші підрозділи із займаних позицій, здійснивши 4 безуспішні штурми позицій на лівобережжі Дніпра.

Додамо

Наші війська продовжують активні дії, завдаючи ворогові втрат в живій силі та техніці, виснажуючи його вздовж усієї лінії фронту. Авіація сил оборони здійснила удари в 8 районах зосередження особового складу противника протягом доби. Підрозділи ракетних військ вразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військову техніку, 4 артилерійські засоби, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 станцію РЕБ та по 1 іншій важливій цілі противника.

За минулу добу в України зафіксовано 216 пожеж - ДСНС28.02.24, 18:23 • 29612 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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