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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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За добу рф завдала 3 ракетних ударів, 91 авіаційних атак, 142 залпових обстріла

Київ • УНН

 • 32544 перегляди

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу відбулося 83 бойових зіткнення: рф завдала 3 ракетних удари, 91 авіаудар та 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

За добу рф завдала 3 ракетних ударів, 91 авіаційних атак, 142 залпових обстріла

За останню добу відбулося 83 бойових зіткнення. рф завдала 3 ракетних та 91 авіаційних удари. Здійснено 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби відбулося 83 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 3 ракетних та 91 авіаційних удари, а також здійснили 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Також за добу на території України населені пункти багатьох областей зазнали авіаційних ударів та артилерійського вогню. Серед постраждалих міст - Бологівка та Митрофанівка (Харківська область), Надія та Білогорівка (Луганська область), а також понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Щодо ситуації на напрямках:

Північний та Поліський напрямки: без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник утримує військову присутність у прикордонних районах.

Куп'янський та Лиманський напрямки: Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів на Куп'янському напрямку та взяли верх в 12 сутичках на Лиманському напрямку.

Бахмутський напрямок: ЗСУ відбили 2 атаки росіян в районах населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Авдіївський та Новопавлівський напрямки: зафіксовано відбиття 25 атак ворога в районах Донеччини, тоді як на Новопавлівському ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Херсонський напрямок: окупанти здійснили 4 безуспішних штурми позицій на лівобережжі Дніпра.

Додамо

ЗСУ нанесли удари по 10 районах зосередження особового складу росіян. Було знищено 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34. Підрозділи ракетних військ завдали уражень по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Також були вражені 3 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 2 артилерійські засоби, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів і 1 засіб радіоелектронної боротьби противника.

За добу рф завдала 10 ракетних ударів, 105 авіаційних атак, 163 залпових обстріла29.02.24, 07:19 • 29520 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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