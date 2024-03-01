За добу рф завдала 3 ракетних ударів, 91 авіаційних атак, 142 залпових обстріла
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу відбулося 83 бойових зіткнення: рф завдала 3 ракетних удари, 91 авіаудар та 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
За останню добу відбулося 83 бойових зіткнення. рф завдала 3 ракетних та 91 авіаційних удари. Здійснено 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом доби відбулося 83 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 3 ракетних та 91 авіаційних удари, а також здійснили 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Також за добу на території України населені пункти багатьох областей зазнали авіаційних ударів та артилерійського вогню. Серед постраждалих міст - Бологівка та Митрофанівка (Харківська область), Надія та Білогорівка (Луганська область), а також понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Щодо ситуації на напрямках:
Північний та Поліський напрямки: без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський напрямки: противник утримує військову присутність у прикордонних районах.
Куп'янський та Лиманський напрямки: Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів на Куп'янському напрямку та взяли верх в 12 сутичках на Лиманському напрямку.
Бахмутський напрямок: ЗСУ відбили 2 атаки росіян в районах населених пунктів на Бахмутському напрямку.
Авдіївський та Новопавлівський напрямки: зафіксовано відбиття 25 атак ворога в районах Донеччини, тоді як на Новопавлівському ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.
Херсонський напрямок: окупанти здійснили 4 безуспішних штурми позицій на лівобережжі Дніпра.
Додамо
ЗСУ нанесли удари по 10 районах зосередження особового складу росіян. Було знищено 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34. Підрозділи ракетних військ завдали уражень по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Також були вражені 3 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 2 артилерійські засоби, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів і 1 засіб радіоелектронної боротьби противника.
За добу рф завдала 10 ракетних ударів, 105 авіаційних атак, 163 залпових обстріла29.02.24, 07:19 • 29520 переглядiв