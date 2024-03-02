Сили ППО збили ще один російський Су-34 на сході
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України збили російський винищувач Су-34 на сході України.
Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-34 на Східному напрямку. Про це повідомляє пресслужба ПС ЗСУ, пише УНН.
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Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один. Продовжуємо бити окупанта!
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Дещо раніше УНН повідомляв, що Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заяви про роботу сил ППО на Східному напрямку.