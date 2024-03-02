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Силы ПВО сбили еще один российский Су-34 на востоке

Силы ПВО сбили еще один российский Су-34 на востоке

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 16:52  •  18106 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сбили российский истребитель Су-34 на востоке Украины.

Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-34 на Восточном направлении. Об этом  сообщает пресс-служба ВС ВСУ, пишет УНН.

Детали 

Воздушное командование "Восток" подтверждает сбитие истребителя-бомбардировщика  Су-34. К сожалению, только один. Продолжаем бить оккупанта!

- говорится в заметке. 

Дополнение

Несколько ранее УНН сообщал, что Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил о работе сил ПВО на Восточном направлении. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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