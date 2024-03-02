Силы ПВО сбили еще один российский Су-34 на востоке
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сбили российский истребитель Су-34 на востоке Украины.
Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-34 на Восточном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ, пишет УНН.
Детали
Воздушное командование "Восток" подтверждает сбитие истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один. Продолжаем бить оккупанта!
Дополнение
Несколько ранее УНН сообщал, что Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил о работе сил ПВО на Восточном направлении.
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