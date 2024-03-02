Відбулось бойове застосування ракет по двох літаках Су-34 та Су-35 рф – Олещук
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона випустила ракети по двох російських винищувачах Су-34 і Су-35, підтвердження бажаного результату ще не отримано.
Відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікується підтвердження бажаного результату. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату
Він зазначив, що літати окупантам стає дедалі важче, проте Україна потребує більше систем, більше зброї, аби очистити небо.
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