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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Состоялось боевое применение ракет по двум самолетам Су-34 и Су-35 рф - Олещук

Состоялось боевое применение ракет по двум самолетам Су-34 и Су-35 рф - Олещук

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 15:15  •  5035 просмотра

Украинская противовоздушная оборона выпустила ракеты по двум российским истребителям Су-34 и Су-35, подтверждение желаемого результата еще не получено.

Состоялось боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидается подтверждение желаемого результата. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб с самолетов тактической авиации. Только что состоялось боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата

Он отметил, что летать оккупантам становится все труднее, однако Украина нуждается в большем количестве систем, больше оружия, чтобы очистить небо.

Игнат о массовом самолетопаде врага: Воздушные силы получили дополнительные инструменты2 марта 2024, 09:12 • 24849 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sukhyi-su-34Су-34
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
ukrainaУкраина
Відбулось бойове застосування ракет по двох літаках Су-34 та Су-35 рф – Олещук
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Состоялось боевое применение ракет по двум самолетам Су-34 и Су-35 рф - Олещук

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россияне из артиллерии атаковали село на Запорожье: погиб человек

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рф обстреливала правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками. В результате атаки были ранены двое полицейских.

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