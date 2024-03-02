Состоялось боевое применение ракет по двум самолетам Су-34 и Су-35 рф - Олещук

Состоялось боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидается подтверждение желаемого результата. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб с самолетов тактической авиации. Только что состоялось боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата

Он отметил, что летать оккупантам становится все труднее, однако Украина нуждается в большем количестве систем, больше оружия, чтобы очистить небо.

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