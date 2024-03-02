Игнат о массовом самолетопаде врага: Воздушные силы получили дополнительные инструменты

Воздушные силы ВСУ получили дополнительные инструменты, работа ведется ежедневно, поэтому враг не чувствует себя в небе так свободно, как раньше. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона в субботу, комментируя очередное сбитие российского самолета, передает УНН.

Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлении. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно. Оккупанты уже понимают, что на том или на другом направлении, то есть юг, восток, север - их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти каждый день... Работают наши системы, и враг не чувствует себя уже настолько свободно, как это было раньше. Получили Воздушные силы дополнительные инструменты. Конечно, их очень и очень мало, чтобы такую огромную территорию линии фронта сейчас закрыть.. - рассказал Игнат.

Он отметил, что российские самолеты уничтожаются на больших расстояниях.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ сообщили об очередном уничтоженном российском истребителе-бомбардировщике Су-34 1 марта.

В целом это уже 14-й сбитый вражеский самолет за последнее время.