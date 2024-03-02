ППО збила 14 іранських безпілотників "Shahed" та винищувач-бомбардувальник Су-34
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що збили 14 безпілотників "Shahed" і Су-34 в ніч на 2 березня.
ППО збила 14 безпілотників типу "Shahed" та Су-34. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
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У ніч на 2 березня росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 та 17 безпілотниками типу "Shahed".
За даними офіційних джерел, 14 безпілотників "Shahed" були знищені в межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.
Додамо
У п'ятницю, 1 березня, українські сили здійснили операцію знищення на східному напрям ворожого винищувача-бомбардувальника Су-34.
Сили ППО знищили 7 з 8 безпілотників-камікадзе над Одесою02.03.24, 06:53 • 32012 переглядiв