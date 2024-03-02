Сили ППО знищили 7 з 8 безпілотників-камікадзе над Одесою
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони на півдні України збили 7 іранських безпілотників-камікадзе над Одеською областю. 8-й влучив у частину 9-поверхового житлового будинку. У результаті чого 1 людина загинула і 7 отримали поранення, включаючи вагітну жінку і дитину.
Над Одещиною Сили ППО збили 7 із 8 ворожих безпілотників типу "Shahed-131/136". Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає УНН.
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російські сили використали безпілотники-камікадзе типу "Shahed-131/136", щоб здійснити напад на Одеську область. 8 ударних дронів вирушили із акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
У результаті реакції оборони, 7 з 8 дронів було знищено. Однак, один з дронів під час маневрів в житлових кварталах Одеси вразив 9-ти поверховий будинок спального району. Внаслідок цього інциденту частина під'їзду, в якому розташовано 18 квартир, зазнала повної руйнації.
Нагадаємо
Наразі відомо про одну загиблу людину, а також 7 постраждалих, серед яких виявились вагітна жінка та маленька дитина. Триває пошуково-рятувальна операція, спрямована на визначення можливих постраждалих, засипаних завалами.
У Одесі атака рф призвела до загибелі однієї людини та поранення 7, включаючи вагітну жінку та дитину02.03.24, 05:29 • 110752 перегляди