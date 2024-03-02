У Одесі атака рф призвела до загибелі однієї людини та поранення 7, включаючи вагітну жінку та дитину

Згідно з повідомленням, у результаті удару ворожого безпілотника по будівлі загинула одна людина. Ще семеро осіб отримали поранення, в тому числі вагітна жінка і дитина. Рятувальники продовжують працювати, адже під уламками будівлі можуть перебувати люди.