У Одесі атака рф призвела до загибелі однієї людини та поранення 7, включаючи вагітну жінку та дитину
Київ • УНН
Згідно з повідомленням, у результаті удару ворожого безпілотника по будівлі загинула одна людина. Ще семеро осіб отримали поранення, в тому числі вагітна жінка і дитина. Рятувальники продовжують працювати, адже під уламками будівлі можуть перебувати люди.
Після терористичної атаки рф в Одесі загинув чоловік, а ще семеро осіб отримали поранення, серед них дитина та вагітна жінка. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Ворожий ударний дрон влучив у багатоповерховий будинок, в результаті чого один з підʼїздів був повністю зруйнований.
За останніми звітами, на 5 годину ранку відомо про одного загиблого чоловіка та ще семеро поранених, у числі яких зазначена одна дитина.
Серед потерпілих є вагітна жінка, яка перебуває в лікарні з середньою важкістю поранення.
Ще 3 постраждалих також госпіталізовані, включаючи 26-річну дівчину у важкому стані й двох інших людей в стані середньої важкості.
Лікарі докладають зусиль для надання допомоги. Троє осіб, включаючи трьохрічну дитину, отримали медичну допомогу непрямо на місці.
Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки існує загроза того, що під завалами можуть залишатися люди.
У результаті нападу росіян на Одесу загинула одна людина02.03.24, 02:43 • 31334 перегляди