В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка

После террористической атаки рф в Одессе погиб мужчина, а еще семь человек получили ранения, среди них ребенок и беременная женщина. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Вражеский ударный дрон попал в многоэтажный дом, в результате чего один из подъездов был полностью разрушен.

По последним отчетам, на 5 часов утра известно об одном погибшем мужчине и еще семеро раненых, в числе которых указан один ребенок.

Среди пострадавших есть беременная женщина, которая находится в больнице со средней тяжестью ранения.

Еще 3 пострадавших также госпитализированы, включая 26-летнюю девушку в тяжелом состоянии и двух других людей в состоянии средней тяжести.

Врачи прилагают усилия для оказания помощи. Три человека, включая трехлетнего ребенка, получили медицинскую помощь косвенно на месте.

Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку существует угроза того, что под завалами могут оставаться люди.

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