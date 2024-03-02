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В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка

В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 03:29  •  12746 просмотра

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Согласно сообщению, в результате удара вражеского беспилотника по зданию погиб один человек. Еще семь человек получили ранения, в том числе беременная женщина и ребенок. Спасатели продолжают работать, ведь под обломками здания могут находиться люди.

После террористической атаки рф в Одессе погиб мужчина, а еще семь человек получили ранения, среди них ребенок и беременная женщина. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.      

Детали

Вражеский ударный дрон попал в многоэтажный дом, в результате чего один из подъездов был полностью разрушен.

По последним отчетам, на 5 часов утра известно об одном погибшем мужчине и еще семеро раненых, в числе которых указан один ребенок.

Среди пострадавших есть беременная женщина, которая находится в больнице со средней тяжестью ранения.

Еще 3 пострадавших также госпитализированы, включая 26-летнюю девушку в тяжелом состоянии и двух других людей в состоянии средней тяжести.

Врачи прилагают усилия для оказания помощи. Три человека, включая трехлетнего ребенка, получили медицинскую помощь косвенно на месте.

Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку существует угроза того, что под завалами могут оставаться люди.

В результате нападения россиян на Одессу погиб один человек2 марта 2024, 00:43 • 14103 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойнаЗдоровье
У Одесі атака рф призвела до загибелі однієї людини та поранення 7, включаючи вагітну жінку та дитину
In Odesa, a russian attack killed one person and wounded 7, including a pregnant woman and a child
Новости по теме

В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка

Согласно сообщению, в результате удара вражеского беспилотника по зданию погиб один человек. Еще семь человек получили ранения, в том числе беременная женщина и ребенок. Спасатели продолжают работать, ведь под обломками здания могут находиться люди.

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