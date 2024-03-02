В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка
Киев • УНН
Согласно сообщению, в результате удара вражеского беспилотника по зданию погиб один человек. Еще семь человек получили ранения, в том числе беременная женщина и ребенок. Спасатели продолжают работать, ведь под обломками здания могут находиться люди.
После террористической атаки рф в Одессе погиб мужчина, а еще семь человек получили ранения, среди них ребенок и беременная женщина. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Вражеский ударный дрон попал в многоэтажный дом, в результате чего один из подъездов был полностью разрушен.
По последним отчетам, на 5 часов утра известно об одном погибшем мужчине и еще семеро раненых, в числе которых указан один ребенок.
Среди пострадавших есть беременная женщина, которая находится в больнице со средней тяжестью ранения.
Еще 3 пострадавших также госпитализированы, включая 26-летнюю девушку в тяжелом состоянии и двух других людей в состоянии средней тяжести.
Врачи прилагают усилия для оказания помощи. Три человека, включая трехлетнего ребенка, получили медицинскую помощь косвенно на месте.
Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку существует угроза того, что под завалами могут оставаться люди.
В результате нападения россиян на Одессу погиб один человек2 марта 2024, 00:43 • 14103 просмотра
В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка
Согласно сообщению, в результате удара вражеского беспилотника по зданию погиб один человек. Еще семь человек получили ранения, в том числе беременная женщина и ребенок. Спасатели продолжают работать, ведь под обломками здания могут находиться люди.
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