В результате нападения россиян на Одессу погиб один человек

ВСУ отбили атаку возле Табаевки, войска рф вошли в Ивановское и Новомихайловку - DeepState

Вооруженные силы Украины отбили российскую атаку под Табаевкой, но российские войска продвинулись к Ивановскому и Новомихайловке, в то время как линия соприкосновения сместилась в Георгиевке.