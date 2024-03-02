Атака в Одессе: 7 пострадавших, среди них - трехлетний мальчик

В Одессе увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов. Сейчас известно о 7 гражданских, включая 3-летнего мальчика. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В результате атаки российских дронов на Одессу известно о семи пострадавших гражданских, включая 3-летнего мальчика, который получил травму ног. Врачи сейчас оказывают ему медицинскую помощь.

Еще шестеро взрослых в состоянии средней тяжести.

Спасатели продолжают работу на месте, разбирая завалы, где могут находиться люди.

Последствия удара рф по Одессе: пострадали 4 гражданских, в том числе ребенок; повреждены жилые дома