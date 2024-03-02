Атака в Одессе: 7 пострадавших, среди них - трехлетний мальчик
Киев • УНН
В результате атаки российского беспилотника на Одессу пострадали семь гражданских лиц, в том числе 3-летний мальчик, который получил травму ноги.
В Одессе увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов. Сейчас известно о 7 гражданских, включая 3-летнего мальчика. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
В результате атаки российских дронов на Одессу известно о семи пострадавших гражданских, включая 3-летнего мальчика, который получил травму ног. Врачи сейчас оказывают ему медицинскую помощь.
Еще шестеро взрослых в состоянии средней тяжести.
Спасатели продолжают работу на месте, разбирая завалы, где могут находиться люди.
Последствия удара рф по Одессе: пострадали 4 гражданских, в том числе ребенок; повреждены жилые дома2 марта 2024, 00:05 • 6533 просмотра
Атака в Одессе: 7 пострадавших, среди них - трехлетний мальчик
В результате атаки российского беспилотника на Одессу пострадали семь гражданских лиц, в том числе 3-летний мальчик, который получил травму ноги.
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