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Атака в Одессе: 7 пострадавших, среди них - трехлетний мальчик

Атака в Одессе: 7 пострадавших, среди них - трехлетний мальчик

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 00:32  •  5117 просмотра

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В результате атаки российского беспилотника на Одессу пострадали семь гражданских лиц, в том числе 3-летний мальчик, который получил травму ноги.

В Одессе увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов. Сейчас известно о 7 гражданских, включая 3-летнего мальчика. Об этом  сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.  

Детали

В результате атаки российских дронов на Одессу известно о семи пострадавших гражданских, включая 3-летнего мальчика, который получил травму ног. Врачи сейчас оказывают ему медицинскую помощь.

Еще шестеро взрослых в состоянии средней тяжести.

Спасатели продолжают работу на месте, разбирая завалы, где могут находиться люди.

Последствия удара рф по Одессе: пострадали 4 гражданских, в том числе ребенок; повреждены жилые дома2 марта 2024, 00:05 • 6533 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаЗдоровье
odessaОдесса
Атака в Одесі: 7 постраждалих, серед них - трьохрічний хлопчик
Attack in Odesa: 7 injured, including a three-year-old boy
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